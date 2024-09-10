鹿児島県西之表市・馬毛島でのアメリカ軍の訓練移転と自衛隊基地の整備に向けた工事について、防衛省は、当初4年程度としていた工事の計画が遅れ、基地の完成見込みが2030年になったと明らかにしました。 馬毛島では去年1月の着工以降、滑走路の整備などが進められています。 防衛省はこれまで基地工事の工期はおおむね4年としていて、滑走路は先行して整備され、早ければ来年度にアメリカ軍の空母艦載機の訓練が始まるともいわ