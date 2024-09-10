盗撮の罪などに問われた鹿児島県警の元巡査部長の男に対し、鹿児島地裁は10日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。事件をめぐっては、情報漏えいの罪で起訴された前の生活安全部長が「本部長が隠蔽しようとした」と主張しています。 判決を受けたのは、県警の元巡査部長・鳥越勇貴被告(33)です。 判決によりますと、鳥越被告は去年3月から12月までの間、女子トイレに侵入するなどして、複数の女性を23回、携帯電話で盗撮