大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2024年9月9日（日本時間10日）ロサンゼルス・ドジャース対シカゴ・カブス＠ドジャースタジアム＞ ドジャース・大谷翔平投手（30）は、「1番・DH」で先発出場。4打数 2安打 1四球 1三振 1盗塁 打率 .292 ドジャースvsカブスの日本人対決カードが今日から始まった。 大谷翔平はマルチヒットに加え、3回の第2打席で四球を選ぶと、続くベッツの打席で二盗に成功。