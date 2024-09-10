◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（１０日・マツダスタジアム）４点をリードした巨人が、６回に失点した。先発・菅野智之投手に代わってこの回から登板した２番手・船迫大雅投手が２死から秋山翔吾外野手に中前打。ここで３番手・高梨雄平投手が登板したが、矢野雅哉内野手に四球を与え２死一、二塁とされ、野間峻祥外野手に右翼線適時二塁打を打たれ、１点を返された。