Apple Park Steve Jobs Theaterで世界のプレスに向けて、舞台挨拶をするTim Cook CEO（筆者撮影）アップルは、2024年9月9日（現地時間）にアメリカ・カリフォルニア州クパティーノ市にある本社「Apple Park」でプレスイベントを開催し、主力の新製品を発表した。今回発表された製品と概要をまとめる。いずれの新製品も、発売は9月20日（金曜日、日本時間）となっている。今回発表された新製品は…【iPhone 16】12