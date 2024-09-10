「阪神−ＤｅＮＡ」（１０日、甲子園球場）阪神・森下が２試合連続の１４号勝ち越しソロを放った。２−２の五回１死、難攻不落の左腕・東のスライダーを振り抜き、左翼スタンドへ突き刺した。これが今季聖地で６発目のアーチ。６試合連続安打＆打点とし、勝負強い３番打者の一発に甲子園はお祭り騒ぎになった。