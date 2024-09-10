「ラブひな」作者の漫画家で自民党の赤松健参院議員が、目前に迫った総裁選（２７日投開票）告示（１２日）を前に、漫画「総裁選！！」を党広報ＳＮＳでスタートしている。赤松氏は岸田文雄首相に選ばれた選挙管理委員会委員１１人のメンバー。総裁選がモチーフの漫画を描くきっかけは、選管委員会の会合で逢沢一郎選挙管理委員長に「委員長、総裁選のネット・ＳＮＳ対策ですが、イラストや漫画を使うのはどうでしょうか」と提案