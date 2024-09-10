楽天モバイルは、「iPhone 16」「iPhone 16 Plus」「iPhone 16 Pro」「iPhone 16 Pro Max」を9月20日8時に発売する。 「Apple Watch Series 10」「Apple Watch Ultra 2」「AirPods 4」もあわせて発売される。 楽天モバイルショップの店舗や公式サイト、「楽天モバイル公式 楽天市場店」において、「iPhone 16」シリーズや「Apple Watch」シリーズ、「AirPods 4」の予約を受け付ける。予約受付は9月13日2