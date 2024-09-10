北海道ホテル&リゾートは10月1日より、札幌市の温浴施設「サウナコタンサッポロ(sauna cotan sapporo)」の男性用&女性用サウナにおいて、オートロウリュの提供を開始する。男性用&女性用サウナにオートロウリュを導入提供を開始するのは、全自動タイプのロウリュ。ロウリュ水が一定のリズムで自動的に流れ、立ち上がることなくロウリュが楽しめるようになっている。サウナ室は常に蒸気が充満している状態となるため、