東京電力福島第一原発事故後の除染で出た大量の土を再生利用する事業などについて、IAEA＝国際原子力機関が安全基準に合致しているとした報告書をまとめました。福島第一原発事故の後の除染で出た「除染土」は現在、福島第一原発の周辺に保管されていて、国は2045年までに福島県の外で最終処分することとしています。環境省は、放射能の濃度が基準値以下の土は公共工事などで再生利用する方針で、福島県内外で実証事業を予定してい