富士山は10日、閉山し、今年の夏山シーズンが終了した。山梨県は今夏、夜通し登る「弾丸登山」や山頂付近の混雑を抑制するため、県側登山道「吉田ルート」で人数制限や通行料徴収などの入山規制を導入。県によると、シーズン中に大きなトラブルは見られず、入山者数が上限に達してゲートを閉じた日もなかった。富士山、世界遺産登録10周年日本一の魅力と登山に必要な対策5合目ではこの日、登山客らがシーズン最終日の富士山