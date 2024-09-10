欧州株高安まちまち、米大統領候補者の討論会や明日の米ＣＰＩの発表控えて 東京時間19:30現在 英ＦＴＳＥ100 8222.92（-47.92-0.59%） 独ＤＡＸ18428.41（-15.15-0.08%） 仏ＣＡＣ40 7441.21（+15.95+0.22%） スイスＳＭＩ 11987.30（+6.66+0.06%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:30現在 ダウ平均先物SEP 24月限40829.00（-53.00-0.13%） Ｓ＆Ｐ