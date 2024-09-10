■ビジュアルカットとはまた違ったよさが見られるメイキングショット 【写真】平野紫耀のYSLメイキングショット 9月6日に解禁された『イヴ・サンローラン（YVES SAINT LAURENT）』アジアアンバサダーの平野紫耀がモデルを務める「ラブシャイン キャンディ グロウ バーム」の新ビジュアル。今回のビジュアルは全国の店頭ビジュアルとしても掲出されており、店頭ビジュアルに日本人が起用されたのは、同ブランド