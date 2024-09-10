「BCNランキング」2024年8月の月次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)MTJV3J/A（アップル）2位ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラックWF-1000XM5(B)（ソニー）3位AirPods(第3世代)MME73J/A（アップル）4位AirPods(第3世代)MPNY3J/A（アップル）5位AirPods with Charging CaseMV7N2J/A