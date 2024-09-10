5度目の総裁選に向け、10日、政策を発表した石破氏。今回の挑戦を「最後の戦い」と位置付ける石破氏に勝算はあるのでしょうか。【写真】自民党総裁選“乱立”各候補者の独自色になるか？それぞれの政策■5度目の総裁選 石破氏が政策発表自民党 石破元幹事長（67）「私は『親ガチャ』という言葉が一番嫌いです」子どもが親を選べない状況を表現した「親ガチャ」。教育格差や経済格差など、家庭環境によって人生が大きく左右される