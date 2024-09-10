◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（１０日・マツダスタジアム）巨人・菅野智之投手が、首位攻防３連戦の先陣を切って小林誠司捕手との「スガコバ」バッテリーで先発。セ・リーグ記録を更新する開幕から敵地１０連勝かつリーグトップの１４勝目を目指す菅野は、１回に坂本勇人内野手の６号ソロで１点の援護をもらい、５回まで１安打無失点で勝ち投手の権利を得た。巨人が１回に先取点を挙げた。１死から２試合ぶりのスタメン