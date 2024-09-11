東都大学野球秋季リーグ戦第１週第２日は１０日、神宮球場で２回戦３試合が行われ、日大が中大に６―０、亜大が東農大に５―０でそれぞれ連勝し、勝ち点１を挙げた。国学院大は青学大を１―０で破り、１勝１敗。日大は菅沢（１年、中京）が七回途中まで無失点でリーグ戦初勝利を挙げた。亜大は西川（４年、育英）の先制ソロ本塁打で主導権を握り快勝。国学院大は立花（３年、横浜）が六回に決勝適時打を放った。