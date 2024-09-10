2024年9月19日（木）～22日（日）博品館劇場にて、『Blue Spark Show』が上演されることがわかった。 昨年秋、所属する事務所の代表となったDIAMOND☆DOGSの和田泰右がプロデュースも手掛ける本公演。『ALTAR BOYZ 2023』Team SPARKで共演したメンバーと熱く意気投合し、再び共に同じステージに立とうということで企画された。 メンバーは和田の他に、結成22年となるダンスボーカルユニット