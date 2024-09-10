欧州司法裁判所が、アップルとグーグルの財務にとって打撃となる判断を下した/Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket/Getty Imagesロンドン（ＣＮＮ）欧州連合（ＥＵ）の最高裁にあたる欧州司法裁判所は１０日、米アップルに１３０億ユーロ（約２兆円）の追徴税を課す判断を下した。また、米グーグルがＥＵ競争法（独占禁止法）で科された２４億ユーロ（約３８００億円）の制裁金を支持した。アップルに対しては、ＥＵの行政を担