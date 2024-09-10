乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜〜木曜 22:15頃〜）。9月3日（火）の放送では、和先生がセンターをつとめる36枚目のシングル「チートデイ」のミュージックビデオ（以下：MV）を観ながら、見どころを解説していきました。今回はその前編。●後編記事はコチラ！ https://news.audee.jp/news/3CUqIt6kBi.html乃木坂46の井上和◆