女流プロ雀士でモデルの岡田紗佳が１０日に自身のＳＮＳを更新。所属する競技麻雀チーム「ＫＡＤＯＫＡＷＡサクラナイツ」の新ユニフォーム姿を披露した。インスタグラムで、「もう来週だよ」とつづり、ハッシュタグで「Ｍリーグ」とつけると１６日に開幕を控えた麻雀のプロリーグ「Ｍリーグ」の告知をし、ユニフォーム姿での全身ショットをアップ。この投稿には「おかぴーファイト」「神がかりのプロポーション」「めちゃめ