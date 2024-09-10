10日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年9月限は前日比60円高の3万6210円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値3万6159.16円に対しては50.84円高。出来高は3346枚となっている。 TOPIX先物期近は2580ポイントと前日比5.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は3.46ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物