Image: Amazon , AliExpress 大型商品発表前の風物詩といえましょう。9月26〜27日に、Metaの開発者向けカンファレンス｢Meta Connect 2024｣が開催されますが、そこで発表されるとウワサされているのが廉価版Meta Quest 3。「Quest 3s」「Quest 3 S」という名称がすでに独り歩きしており、この文字列でAmazonやAliExpressを検索するとですね...。出てくるんですね、Quest 3s（仮）の写真が。ク