ソフトバンクは、「iPhone 16」「iPhone 16 Plus」「iPhone 16 Pro」「iPhone 16 Pro Max」を9月20日に発売する。 また、「Apple Watch Series 10」「Apple Watch Ultra 2 ブラックチタニウム」「AirPods 4」「ANC（アクティブノイズキャンセリング）搭載のAirPods 4」「AirPods Max」も同日に発売される。 発売に先立ち、iPhone 16シリーズとApple Watchの各ラインアップについて、ソフトバンクの店舗やオン