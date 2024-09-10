将棋界で女性初の棋士（四段以上のプロ）を目指す西山朋佳女流三冠（２９）が１０日、東京都渋谷区の将棋会館で棋士編入試験第１局に臨み、試験官を務めた高橋佑二郎四段（２５）に１３２手で勝った。試験は五番勝負で原則月１回行われ、３勝で合格となる。第２局は１０月２日、将棋会館で山川泰煕四段（２６）と対局する。西山女流三冠は終局後、「ずっと気が抜けない難しい将棋だった。また一局一局準備して、当日全力を尽く