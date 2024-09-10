2024年9月10日夕頃、Xでは「#斎藤知事がんばれ」がトレンド入りした。パワハラ疑惑が問題となり、兵庫県議会の調査特別委員会（百条委員会）で証人尋問を受けた斎藤元彦知事を応援するハッシュタグの突如のトレンド入りに、困惑する声も上がっている。県議全員が辞職要求見通し......異例の事態も報じられる齋藤知事をめぐっては、元県民局長が3月に斎藤知事らのパワハラ疑惑を主とする内部告発文書を作成し、一部の報道機関などに