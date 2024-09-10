高知県出身の漫画家・やなせたかしさん夫妻をモデルにした朝ドラ「あんぱん」のクランクインにあわせて、主演俳優の今田美桜さんや北村匠海さんたちは、やなせたかしさんと小松暢さんが出会い、共に働いていた高知新聞社を訪問しました。高知新聞社の中平雅彦社長から花束を受け取った2人は、ドラマへの思いを語りました。その後、今田さんと北村さんは、やなせたかしさんが関わった高知新聞社発行の雑誌や高知新聞の貴重な資料に