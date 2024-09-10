TVアニメ『おそ松さん』新作となる超ショートアニメの第1話が2024年9月11日（水）18時06分に『おそ松さん』公式YouTubeで無料配信されることが決定した。『おそ松さん』公式ファンクラブ5周年を記念したもので、令和6年（2024年）6月6日（木）に制作が発表された第4期とは別の作品となる。＞＞＞『おそ松さん』超ショートアニメ場面カットを見る（画像5点）TVアニメ『おそ松さん』は、赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』を