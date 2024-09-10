◆交流戦・ソフトバンク3軍―四国アイランドリーグplus徳島（10日、タマスタ筑後）腰の治療などのために戦列を離れているソフトバンクのロベルト・オスナ投手（29）が、約2カ月ぶりに実戦復帰した。先発して2回22球を投げ、無失点だった。初回は三者凡退。2回は左前打と四球を許したが得点は許さなかった。最速は148キロだった。オスナは腰の検査、治療のため8月2日に渡米し、今月6日に再来日。今季は30試合に登板し、0勝2