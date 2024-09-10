◇セ・リーグ阪神―DeNA（2024年9月10日甲子園）阪神が梅野隆太郎捕手（33）の適時打で先制した。0―0で迎えた2回、先頭・大山が二塁打を放ち、佐藤輝の二ゴロで三進。続く井上は右飛に倒れるも、扇の要が難敵・東の初球を叩いて左中間を破った。東には昨季から6戦4勝を献上している。奇跡の逆転優勝へ向け、絶対に負けられない勝負の甲子園7連戦初戦。猛虎がきっちりと機先を制した。