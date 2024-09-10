爆薬を自宅で所持したとして、愛知県警公安1課などは10日、愛知県一宮市の男子高校生（18）を爆発物取締罰則違反容疑で逮捕した。容疑を認めているという。突然「相続人」になった一人っ子亡父の手続き一気に怒濤の2週間逮捕容疑は2月10日午前10時ごろ、自宅で高性能爆薬「過酸化アセトン（TATP）」などを含む粉末計約36グラムを保管したとしている。自宅からは複数の薬品や粉末、試験管などの実験器具も見つかっており、