東京時間18:06現在 香港ハンセン指数 17234.09（+37.13+0.22%） 中国上海総合指数 2744.19（+7.70+0.28%） 台湾加権指数 21064.08（-80.36-0.38%） 韓国総合株価指数 2523.43（-12.50-0.49%） 豪ＡＳＸ２００指数 8011.94（+23.85+0.30%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82127.19（+567.65+0.70%） １０日のアジア株は総じて上昇。前日の米国株の上昇を受けて、おおむね買い優勢で推移