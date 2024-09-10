第２４回中国国際投資貿易商談会、福建省アモイで開幕8日、中国国際投資貿易商談会を見学する来場者。（福州＝新華社記者/林善伝）【新華社福州9月10日】中国福建省アモイ市で8日、第24回中国国際投資貿易商談会が開幕した。「投資は世界をつなぐ」をテーマに、11日まで開かれる。第２４回中国国際投資貿易商談会、福建省アモイで開幕8日、中国国際投資貿易商談会の開幕式。（福州＝新華社記者/林善伝）第２４回中国国際投資貿易