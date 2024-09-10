10日午後、Stray Kidsのフィリックスとリノがファッションショーを終え、仁川（インチョン）国際空港を通じてアメリカから帰国した。・【PHOTO】Stray Kids フィリックス＆リノ、ファッションショーのためアメリカへ出国・Stray Kids リノ＆フィリックス＆スンミン、本日放送の「驚きの土曜日」に出演！