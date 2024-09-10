日本時間10日午前2時過ぎ、アメリカのアップル社が最新型のスマートフォンiPhone16を発表しました。iPhone16には、新たにカメラ専用のボタンが追加され、ワンタッチで撮影やズーム調整ができるようになりました。さらに、アップル独自の生成AI「Apple Intelligence」を搭載。Apple ティム・クックCEO：強力な生成AI（人工知能）をiPhoneの中核にして、さらに便利で楽しいものにします。撮影した画像から特定の対象を消すことや、長