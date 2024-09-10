AI × ゼッドのコラボ曲「NAKAMA」が、10月11日より放送スタートする完全新作アニメシリーズ『ドラゴンボールDAIMA(ダイマ)』のエンディングテーマを担当することが発表となった。◆AI × ゼッド 画像エンディングテーマ「NAKAMA」は、グラミー賞受賞歴を持つDJ／プロデューサーのゼッドとAIのコラボとなるもの。作曲をゼッドとAI、作詞と歌唱をAIが務めた。『ドラゴンボール』の長年のファンだと公言していたゼッドがAIと共に、お