俳優・北村一輝（５５）が１０日、自身のインスタグラムを更新。７キロの減量を明かした。実際に起きた地面師事件から着想を得たＮｅｔｆｌｉｘシリーズ「地面師たち」（大根仁監督）で、北村は情報屋の竹下を演じ話題を集めた。インスタグラムに体重計を撮影した写真を投稿し、北村は「ダイエット始めて２ヶ月。７８ｋｇ→７１ｋｇ」と、７キロの減量を報告。身長、体重が記載された表のような画像を掲載し「プロフィール