【連載】有村智恵のCHIE TALK（第６回・後編）過去の連載記事はコチラ有村プロが考える、メンタル最強の女子プロゴルファーとは？前編から引き続き、ゴルフにおけるマインドセットについて、JLPGAツアー通算14勝の有村プロに話を聞いた。＞＞前編：プレッシャーのかかる場面でのマインドセット心を整えるためにすることは？ ◆インタビュー完全版はこちらからメンタル最強？の小祝さくらプロ photo by Getty Images――ミス