モデルの益若つばさ（38）が8日、自身のインスタグラムを更新。「てんつばおそろいしましょうと提案してくれて2人でうさぎ」と書き出し、ロックバンドのTHE YELLOW MONKEY・吉井和哉（57）の息子でモデル仲間の吉井添（22）とおそろいの“うさぎ帽”をかぶった仲良し2ショットを公開した。【写真】「びっくり！」益若つばさ＆吉井添の“身長差”際立つ2ショット※3枚めバストアップのほか、全身ショットも掲載。益若は身長