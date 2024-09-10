アイドル衣装を中心に活動するフリーのデザイナー「Fille lilas（フィユリラ）」氏が10日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、代金未払いのトラブルについて報告した。 【写真】未払いトラブルの当事者となってしまった猫乃たま 【衣装代未払いによる被害と皆様へのご協力のお願い】と題して投稿。「mews production(@mewsproduction)猫乃たま(@nekono_o0)様のお衣装製作後、支払期日10ヶ月に渡り現着用中