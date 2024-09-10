「来年で結成から10年を迎える欅坂46。その節目でメンバーが再集合し、1日限定で復活する準備が水面下で進められています」（事務所関係者）【画像】グループ結成9周年の日に集まった欅坂元メンバーたちの様子すでにメンバースタッフで打ち合わせをしており、本格的に話は進みつつある。しかし、実現させるためには、問題が山積みだという――。（前列左から）土生瑞穂、渡邉理佐、菅井友香、小林由依、（後列左から）守屋茜、小