「広島−巨人」（１０日、マツダスタジアム）首位攻防戦第１ラウンド。巨人が初回、坂本勇人内野手の６号ソロで先制した。この回、１死走者なしで打席に立った坂本は、広島の先発・森下に対して初球、真ん中高めに甘く入った１４５キロをフルスイング。打球は左翼スタンド上段に飛び込む特大弾になった。２試合ぶりの出場となったこの日は、５月２６日の阪神戦（甲子園）以来となる２番でスタメン。モンテスを５番、浅野を