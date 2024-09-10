グランドニッコー東京 台場は、「北海道フェア」を9月6日から12月1日まで開催する。ブリや秋鮭、イクラといった海鮮をはじめ、十勝産ポロシリ牛や雪国育ちポーク、ホワイトコーンやキタアカリなど、北海道の名産品を使用した料理のほか、北海道のソウルフード「ザンギ」や「いももち」といった定番メニューをブッフェ形式で用意する。ローストビーフは、北海道産の牛もも肉を、北海道産ハスカップと山わさびを使用したソースと、イ