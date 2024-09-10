大相撲秋場所３日目（１０日・両国国技館）――琴桜は翔猿を辛くも退けて、初日から３連勝。豊昇龍は熱海富士に寄り切られ、黒星が先行した。大の里は王鵬を難なく退け、霧島は隆の勝を出し投げで仕留め、ともに３連勝。阿炎は平戸海に敗れ、１０勝での大関復帰を目指した貴景勝は、この日から休場。