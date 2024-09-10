支持者を集めた会合の会場に向かう塩谷立氏＝10日午後、浜松市自民党の派閥裏金事件を巡って離党した塩谷立元文部科学相（74）＝比例東海＝は10日、次期衆院選に出馬せず、政界を引退する意向を表明した。地元の浜松市で支持者を集めた会合後、記者会見で明らかにした。塩谷氏は昨年8月、安倍晋三元首相死去後に会長不在となっていた安倍派の座長に就任。自民は今年4月、事件の責任を重く見て、事実上派閥のトップだった塩谷氏