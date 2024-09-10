【ソウル聯合ニュース】韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領は１０日、ソウル市内のホテルで開かれた南北統一政策に関する大統領諮問機関・民主平和統一諮問会議の会合に出席し、「北の宣伝、扇動に同調する社会の一部の反韓国勢力に対抗し、自由の力で国の未来を守ってほしい」と呼びかけた。尹大統領は８月１９日の閣議でも「社会内部では自由民主主義体制を脅かす反国家勢力が暗躍している」と述べ、野党が「国民を分裂させ