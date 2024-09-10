元日本維新の会代表で、元大阪府知事の松井一郎氏が１０日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ―ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！―」に出演し、パワハラ疑惑などで内部告発された斎藤元彦兵庫県知事について言及した。３年前の知事選で日本維新の会は斎藤知事を推薦。その際、応援演説も行った松井氏は「本当に残念。僕が（大阪府）知事時代に（斎藤知事が）財政課長として一緒に仕事していた。その時の斎藤さんは、職員としてのスキルが高かった