優れた芸術の世界的な創造者たちを顕彰する「第３５回高松宮殿下記念世界文化賞」の受賞者発表会見が１０日、都内で行われた。同賞は、公益財団法人「日本美術協会」前総裁・高松宮殿下の「世界の文化芸術の普及向上に広く寄与したい」という遺志を継ぎ、協会設立１００年を記念して創設。今年で３５回目を迎えた。日本美術協会会長の日枝久氏（８６）は「３５回目という記念すべき回数を迎えることができた。今年も素晴ら