■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値＜外為市場＞ ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円 午後５時現在 143.60／143.61 1.1037／1.1038 158.48／158.51 ＮＹ午後５時 143.17／143.20 1.1035／1.1036 157.99／158.03 午後５時のドル／円は、前日ニューヨーク市場午後５