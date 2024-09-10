◆大相撲秋場所３日目（１０日、東京・両国国技館）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、前頭筆頭・翔猿（追手風）を押し出し、３連勝とした。大関・豊昇龍（立浪）は、東前頭２枚目・熱海富士（伊勢ケ浜）に寄り切られ、早くも２敗目を喫した。関脇・霧島（音羽山）は、東前頭筆頭・隆の勝（常盤山）を上手出し投げ、３勝目とした。１場所での大関復帰を目指す関脇・貴景勝（常盤山）は、この日から休場。対戦相手の西前頭３枚目・